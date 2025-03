«The Last of us»-Star Bella Ramsey spricht über die Diagnose Autismus

Das waren Bella Ramseys Anzeichen für Autismus

Als Kind habe sich der «The Last of Us»–Star in der Schule regelmässig fehl am Platz gefühlt – als «Spinner» und «Einzelgänger», der sich unter Erwachsenen wohler fühlte als unter unberechenbaren Altersgenossen. Es habe auch andere Anzeichen gegeben: sensorische Probleme sowie Hyperwahrnehmung der Mikroausdrücke und Körpersprache anderer Menschen. So hätten beispielsweise die schwere wasserdichte Kleidung und die Thermohosen, die bei den Dreharbeiten in Kanada getragen werden mussten, sehr genervt, so der Serienstar: «Zu viel Zeug an meinem Körper».