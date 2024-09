«The Last of Us»: Trailer zu Staffel zwei schürt Vorfreude und Angst

«Man muss den Mut haben, etwas laut auszusprechen, bevor man es heilen kann», ist die neu hinzugefügte Figur von Catherine O'Hara (70) im Trailer zu hören. Sie scheint eine Art Psychiaterin in Jackson zu verkörpern und ist damit die grosse Unbekannte der neuen Folgen. Im Spiel trat man mit Joel jedenfalls nie zur Psychoanalyse an. Die Einführung des Charakters zeigt, dass Fans des Games mitunter auf weitere Abänderungen im Vergleich zur Vorlage rechnen müssen. Oder eher hoffen dürfen? Wer «The Last of Us II» gespielt hat, weiss sofort, was damit gemeint ist.