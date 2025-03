«The Last of Us» und mehr: Die Serien-Highlights im April

«The Last of Us»: Ab 14. April bei Sky und Wow

Anfang 2023 sorgte die Videospiel–Adaption «The Last of Us» auf HBO für Furore. Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit «The Mandalorian»–Star Pedro Pascal (49) und «Game of Thrones»–Star Bella Ramsey (21), die in Staffel zwei erneut die bei Fans so beliebten Figuren Joel und Ellie verkörpern.