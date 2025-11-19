«The Legend of Zelda»: Die ersten Bilder zur Videospielverfilmung

Dass die beiden für diese Rollen gecastet wurden, hat Miyamoto bereits im Sommer zum Unmut mancher Fans mitgeteilt. Zuvor war vielerorts spekuliert worden, dass die aus dem Serien–Hit «Euphoria» bekannte Hunter Schafer (26) Zelda spielen würde. Aktuell gibt es weitere Spekulationen zum Cast. Fans wollen laut Medienberichten in inoffiziellen Aufnahmen aus Neuseeland erkannt haben, dass Dichen Lachman (43) mitspielen könnte. Dies wurde bislang nicht bestätigt. Es wird vermutet, dass die aus Serien wie «Severance» und «Altered Carbon» bekannte Schauspielerin die Figur Impa geben könnte.