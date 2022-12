«The Mandalorian»: Offizielles Startdatum für Staffel drei enthüllt

Diese Stars wirken in der dritten «The Mandalorian»-Staffel mit

Neben den bereits erwähnten Pascal und Sackhoff sind auch «Breaking Bad»- und «Better Call Saul»-Star Giancarlo Esposito (64) als imperialer Bösewicht Moff Gideon sowie Carl Weathers (74) als Greef Karga wieder mit von der Partie. Sci-Fi-Legende Christopher Lloyd (84), bekannt als Doc aus der «Zurück in die Zukunft»-Trilogie, übernimmt in der dritten Staffel eine noch unbekannte Rolle. Im Laufe des kommenden Jahres wird mit der Miniserie «Star Wars: Ahsoka» auch ein Spin-off zu «The Mandalorian» auf Disney+ erscheinen. Rosario Dawson (43) verkörpert in dieser Serie die Jedi-Titelfigur.