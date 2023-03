«The Marvelous Mrs. Maisel»: Amazon-Serie kehrt im April zurück

Die beliebte Comedy-Serie «The Marvelous Mrs. Maisel» von Amazon Prime Video wird mit der bevorstehenden fünften Staffel enden, wie schon seit Längerem bekannt war. Das Startdatum der finalen Folgen der Show hat Amazon jetzt in einem ersten Teaser zum letzten Kapitel enthüllt: Am 14. April dieses Jahres erscheinen die ersten drei Episoden aus Staffel fünf auf einen Schlag bei Prime Video. Weiter geht es im wöchentlichen Rhythmus, sodass mit dem Serienfinale am 2. Juni zu rechnen ist.