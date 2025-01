«The Marvelous Mrs. Maisel»-Star Michael Zegen hat geheiratet

Michael Zegen (45) hat geheiratet. Der Schauspieler, der als Joel Maisel aus der Serie «The Marvelous Mrs. Maisel» bekannt ist, hat seiner Partnerin Jennifer Damiano (33) in New York City das Jawort gegeben. Ein Sprecher der Broadway–Darstellerin bestätigte dem US–Magazin «People», dass die beiden ihre Hochzeit am vergangenen Sonntag (12. Januar) in einer «kleinen jüdischen Zeremonie» im Restaurant Palma gefeiert hätten.