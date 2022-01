«The Masked Dancer»: Dieser Sänger war Maximum Power

Während die Maus, der Affe und der Buntstift sich in den ersten beiden Runden bereits Tickets für das Finale sichern konnten, sollten das Zottel und Maximum Power ein weiteres Mal ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Nach Meinung der Zuschauer war Maximum Power dabei unterlegen. In dem bunten Kostüm steckte der niederländische Sänger Eloy de Jong (48), unter anderem bekannt als Mitglied der Boygroup Caught in the Act. «Was für eine Maschine», meinte Moderator Matthias Opdenhövel (51). In den vorangegangenen Sendungen waren bereits Axel Schulz (53, Schaf) und Ute Lemper (58, Glühwürmchen) enttarnt worden.