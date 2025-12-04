«The Masked Singer»: Álvaro Soler rät im Halbfinale mit

Comeback in Musikshow

Im kommenden Jahr kehrt Álvaro Soler noch zu einer weiteren ProSiebenSat.1–Sendung zurück: Nach einem Jahr Pause nimmt er erneut auf dem «The Voice Kids»–Stuhl Platz und will sich im fünften Anlauf den Sieg mit einem jungen Talent sichern. «Am meisten freue ich mich auf die Überraschung der Blind Auditions, auch nach vier Staffeln wird der Moment nie langweilig», erklärte der Sänger in einem Statement.