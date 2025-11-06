«The Masked Singer»-Auftakt: Edin Hasanovic unterstützt das Rateteam

Schauspieler Edin Hasanovic (33) nimmt auf dem Ratestuhl von «The Masked Singer» Platz. Seinen Gastauftritt absolviert er am 8. November zum Auftakt der zwölften Staffel der Primetime–Sendung (live auf ProSieben und Joyn). Er wird neben zwei Promis Platz nehmen, die das feste Rateteam für die insgesamt sechs Folgen bilden.
Moderatorin Verona Pooth (57) und Comedian Chris Tall (34) werden Hasanovic in ihren Reihen begrüssen. In der Sendung, in der Promis unter Masken schlüpfen und eine Gesangsdarbietung abliefern, muss das Rateteam seine Tipps abgeben, wer sich unter den aufwändigen Kostümierungen verstecken könnte.
Fünf Masken sind noch ein Geheimnis
Bisher sind vier Masken bekannt, die am kommenden Samstag auf die Bühne treten werden: Rave–ioli, der «tanzbare Snack für Augen und Ohren», das Hundekauspielzeug Quietsch, die stylisch vielfältige Kuh Muuhnika und der King, der mit 4.000 Federn eine prachtvolle Erscheinung hat.
Laut ProSieben werden fünf weitere Masken am Samstag erstmals in Erscheinung treten. Das erste Rätsel wird bereits in der Auftakt–Ausgabe gelöst und der erste Promi muss sich von seiner Maske schon wieder verabschieden. Wie gewohnt führt Matthias Opdenhövel (55) durch den Abend.