«The Masked Singer»: Brigitte Nielsen als Kiss enttarnt

Als sie die Maske zum ersten Mal gesehen habe, sei sie sehr glücklich gewesen, verriet die 62–Jährige nach ihrem «The Masked Singer»–Abschied im Interview mit dem Sender. «Der Kuss steht für Liebe und Freundlichkeit und für vieles, was die Menschen in der Welt gerade brauchen.» Von ihrem Ausscheiden sei sie überrascht worden, gibt Nielsen zu. «Ich weiss, dass ich nicht die beste Sängerin bin, aber ich dachte, eine oder zwei Wochen mehr wären drin gewesen.» Sie sei enttäuscht, aber gleichzeitig «ist es das Spiel, du musst es akzeptieren, die Zuschauer zu Hause haben entschieden».