«The Masked Singer»: Brokkoli muss sich als Erstes aus Kostüm schälen

Wer steht auf Fischpralinen und startete, laut den Indizien, seine Karriere in einem Supermarkt? Das passte auf Walross Waltraut. Das Meerestier sang das Lied «Move in the Right Direction» von Gossip und liess dabei die Walross-Kurven wackeln. Doch welcher Promi steckte hinter den Stosszähnen? Aufgrund des Hinweises mit dem Supermarkt konnte sich Zervakis die Schauspielerin Gaby Köster (60) gut in dem Kostüm vorstellen. Rate-Queen Moschner tippte auf Fussballerin Alexandra Popp (31) oder etwas «Seriöseres» wie «Tagesthemen»-Moderatorin Caren Miosga (53).