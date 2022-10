«The Masked Singer»: Das Halbfinal-Rateteam bleibt ein Geheimnis

Wer wird neben Ruth Moschner rätseln?

Klar ist: Ruth Moschner (46) wird wie in den vorherigen Folgen als gesetztes Rateteam-Mitglied rätseln, welche Promis unter den verbliebenen Kostümen stecken. Ihre beiden prominenten Unterstützer oder Unterstützerinnen werden Fans aber erst in der Live-Sendung erfahren. Rätselfreudige Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf der «The Masked Singer»-Webseite allerdings auf eine Schnitzeljagd begeben und so einen der beiden Rategäste herausfinden.