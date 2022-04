«The Masked Singer»: Das ist das Rateteam fürs Finale

«Den nötigen Glamour» fürs Finale

«Er bringt den nötigen Glamour ins Finale und wird vielleicht auch den ein oder anderen Promi entlarven», heisst es in einem Instagram-Post der ProSieben-Sendung. Simonetti selbst freue sich «riesig» auf die Aufgabe, wie er in einer Instagram Story verraten hat. Das Rateteam hat bisher ordentlich vorgelegt. Bei den letzten fünf Enthüllungen lag immer mindestens ein Mitglied des Teams richtig, wie ProSieben in einer Mitteilung bekanntgegeben hat.