«The Masked Singer»: Das sind die ersten Kostüme der neuen Staffel

Verona Pooth bringt langjährige Fan–Erfahrung mit in die Show. «Ich bin selbst seit vielen Jahren grosser Fan von ‹The Masked Singer› und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Chris Tall», erklärt sie laut ProSieben–Mitteilung. Besonders schätzt sie seinen Humor: «Er ist witzig und schlagfertig, genau wie ich. Da ist Spass garantiert.» Die Faszination der Show liegt für Pooth in der aufwendigen Ausstattung: «Mich faszinieren bei ‹The Masked Singer› vor allem die Masken – echte Kunstwerke!» Die Spannung entstehe dadurch, «dass es so schwer ist, die Promis zu erraten». Diese Herausforderung wird das neue Duo gemeinsam mit wechselnden Rategästen angehen.