«The Masked Singer»: Das Walross Waltraut zeigt sein wahres Ich

Ebenfalls spitze Zähne hatte auch die «Black Mamba» zu bieten. Bei den Indizien verriet die dunkle Schlange, dass sie mit Hypnose versucht, alle in ihren Bann zu ziehen. Auf der «The Masked Singer»-Bühne präsentierte «Black Mamba» den Song «Temple of Love» inklusive dreckigem Lachen am Schluss der Performance. Auch bei der Schlange hatte die Rate-Queen bei den Indizien aufmerksam zugehört und meinte den Titel-Song der Serie «4 Blocks» erkannt zu haben und vermutet daher den Schauspieler Frederick Lau (33) im Schlangen-Kostüm. Eko Fresh konnte sich auch gut Riccardo Simonetti (29) unter der Maske vorstellen. Carolin Kebekus hatte eine andere Idee, denn «Black Mamba» trat in roten glitzernden Stiefeln auf. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Michael Kessler (55) die Schlange ist? Immerhin wurde der Schauspieler durch seine Stiefel-Szene in dem Film «Manta Manta» berühmt.