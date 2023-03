«The Masked Singer», «DHDL» und mehr: Die TV-Highlights im Frühling

«Die Höhle der Löwen»

Die VOX-Gründershow «Die Höhle der Löwen» startet am 3. April (auch bei RTL+) in ihre Frühlingsstaffel. Mit dabei sind zwei neue Investoren: Janna Ensthaler arbeitete als Unternehmensberaterin und gründete bereits selbst mehrere Unternehmen. Das «Manager Magazin» führt sie als einer der 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Tillman Schulz ist mit 33 Jahren der jüngste Investor in der Geschichte von «Die Höhle der Löwen». Der Dortmunder ist der Sohn des Chefs der unter anderem im Lebensmittelgeschäft tätigen MDS Holding GmbH & Co. KG. Er ist geschäftsführender Gesellschafter mehrerer Tochterunternehmen des Familienbetriebs. Die beiden stossen zum altbekannten Löwen-Rudel bestehend aus Ralf Dümmel (56), Carsten Maschmeyer (63), Nils Glagau (47), Dagmar Wöhrl (68) und Judith Williams (51).