«The Masked Singer»: Die absurdesten Tipps des Rateteams

Während Rick Kavanian im Halbfinale sofort auf die Schlagerikone mit britischen Wurzeln tippte, hatten Rojinski und Jan Delay ganz andere Namen parat: Mit dem Verweis auf die englische Sprache, kam der Moderatorin sofort Ross Antony (49) in den Sinn – obwohl «Das Mysterium» in der Ausgabe ganz deutlich mit einer Frauenstimme sang. Auch Delay hatte keine Ahnung und warf humorvoll einfach mal den US–amerikanischen Rapper 50 Cent (48) in die Runde.