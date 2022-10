«The Masked Singer»: Die Pfeife zeigt ihr wahres Gesicht

Am Samstagabend wurde auf ProSieben bei «The Masked Singer» ein weiterer Promi-Kandidat demaskiert. Mit Yvonne Catterfeld (42) und Ross Antony (48) bekam Rate-Chefin Ruth Moschner (46) in der Show Unterstützung von gleich zwei erfahrenen «TMS»-Experten. Beide gehörten selbst einmal zu den Maskierten in dem ProSieben-Format (auch bei Joyn) und haben nun die Seite gewechselt. Als Highlight bekam Roboter «No Name» endlich einen eigenen Namen und die Pfeife musste sich enttarnen. Welcher Promi steckte hinter der Maske, die sich freute, «ausgepfiffen zu werden»?