«The Masked Singer»: Diese Promis waren Gorilla und Seestern

Im Anschluss performte der Dornteufel «Hold Me Now» des irischen Sängers Johnny Logan (67), der Seestern gab «Don't Rain On My Parade» von Barbra Streisand (79) zum Besten, das Zebra lieferte mit «Greatest Love Of All» von Whitney Houston (1963-2012) den letzten Auftritt des Abends. Die wenigsten Stimmen des Trios konnte der Seestern beim Publikum einheimsen. Im Finale am Samstag, den 23. April 2022 stehen damit die Discokugel, der Ork, das Zebra und der Dornteufel. Zu klären war zum Abschluss des Halbfinals, wer unter dem Seestern-Kostüm steckte: Die Bremer «Tatort»-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer (33): «Ich bin froh, dass ich diese Woche raus geflogen bin und nicht letzte, denn diese Woche habe ich mir noch einmal richtig Mühe gegeben.»