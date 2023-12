«The Masked Singer»: Dieser Sänger steckte unter Klaus Claus

Klaus Claus ist in der ProSieben–Show «The Masked Singer» enttarnt worden. Unter der Maske verbarg sich Sänger Tim Bendzko (38, «Nur kurz die Welt retten»). Am Ende der Halbfinal–Ausgabe der Sendung zog der 38–Jährige am Samstagabend (16. Dezember) im finalen Voting der Zuschauer und Zuschauerinnen gegen den Lulatsch und den Mustang den Kürzeren.