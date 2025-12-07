«The Masked Singer»: Dieser Schauspielstar steckt hinter Harry Otter

Diese Masken stehen im Finale der TV–Show

Mit dem Aus von Harry Otter alias Clemens Schick steht nun auch fest, welche vier Masken am kommenden Samstag im Finale stehen. Mit dabei sind noch Eggi, Rave–Ioli, King und Muuhnika. Vor Schick musste sich in Folge vier Musiker «Evil» Jared Hasselhoff (54) als Dude zu erkennen geben. Vor ihm verabschiedeten sich bereits Schauspielerin Natalia Wörner (58) als Quietsch, Model und Schauspielerin Brigitte Nielsen (62) als Kiss und Unternehmerin Barbara Becker (59) als Smiley.