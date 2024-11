«The Masked Singer»: Dieser Sportstar wurde zum Auftakt demaskiert

Es wäre nächste Woche «Hot in Here» geworden

«Ich hätte mich echt auf die nächste Woche gefreut» – dann hätte er «Hot in Here» von Nelly (50) dargeboten. Warum es am Ende nicht für mehr gereicht hat, begründete er wie folgt: «Das Problem war wirklich, dass man ein bisschen ‹überpaced›. Wenn man hier steht und dann das Publikum auf einmal da ist, dann will man nochmal mehr raushauen, als schon in der Probe – dass dann die ohnehin noch nicht so perfekt ausgebildete Stimme noch ein bisschen schlechter wird, habe ich etwas vernachlässigt.»