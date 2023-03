Ein besonderer Hingucker seien die vielen Details des Kostüms. So seien die Schuppen mit fluoreszierender Farbe besprüht, was den Effekt des Leuchtens und Schillerns in allen Regenbogenfarben zur Folge hätte, heisst es vom Sender weiter. Ausserdem scheine das Seepferdchen in der Dunkelheit so, als ob es über die Bühne schwebe.