«The Masked Singer»: Fünf Fakten über Moderator Matthias Opdenhövel

Er mag es bodenständig

Vielleicht er es sich ein bisschen bei Stefan Raab (58) abgeschaut, den er schon seit VIVA–Zeiten kennt und mit dem er für zahlreiche ProSieben–Shows zusammengearbeitet hat: Sein Privatleben hält Matthias Opdenhövel überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. «Ich bin bodenständig erzogen und das hilft in der Branche. Ich mache meinen Job und dann fahre ich nach Hause. Rote Teppiche sind nicht so mein Ding», sagte er «Extrazeit». Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Mit seiner Frau Alexandra ist er bereits seit mehr als 30 Jahren zusammen. Die beiden lernten sich 1992 bei der Radio–Arbeit kennen, wie «Focus» berichtete. 20 Jahre später folgte die Hochzeit. «In manchen Dingen bin ich spiessig, aber das heisst ja auch stetig. Ich glaube an die lebenslängliche Ehe», betonte der Moderator 2012 gegenüber "Bunte".