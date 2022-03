«The Masked Singer» geht 2023 auf Tour

Auch Promis seien dabei und eine Demaskierung finde bei jeder Show der Tour statt, mehr könne der Sender aber noch nicht verraten, heisst es in der Ankündigung. Wie in der TV-Show könne das Publikum dabei gemeinsam mit einem prominenten Show-Rateteam über die mysteriösen Stars in den Kostümen spekulieren. Die grosse Arena-Tour durch Deutschland soll vom 30. März bis 15. April 2023 über die Bühne gehen. Tickets sind bereits erhältlich.