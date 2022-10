«The Masked Singer»: Katja Burkards Familie wusste von ihrer Teilnahme

Die ProSieben-Rateshow «The Masked Singer» ist am Samstagabend (1. Oktober) in die siebte Staffel gestartet. Ein Star musste bereits seine Maske abnehmen: In der ersten Folge traf es Katja Burkard (57). Die RTL-Moderatorin steckte im Brokkoli-Kostüm. Wie es dazu kam? «Ich esse sehr gerne Brokkoli», verrät die 57-Jährige nach der Show im Interview mit ProSieben. Es sei ihr «Lieblingsgemüse», habe ausserdem viel Vitamin C und beuge Krebs vor. «Es ist ein Wahnsinnsgemüse», schwärmt Burkard. «Es hat mir sehr viel Spass gemacht, diesem Gemüse Leben einzuhauchen.»