Das erste Rate-Team steht fest

«The Masked Singer»: Linda Zervakis und Smudo raten am Samstag mit

Die erste Show der neuen Staffel «The Masked Singer» steht am Samstag an und sie hält einige Überraschungen bereit - unter anderem wechseln die Rate-Teams diesmal wöchentlich. In der ersten Folge neben Ruth Moschner dabei: Linda Zervakis und Smudo.