«The Masked Singer»: Maulwurf Daniel Donskoy singt sich zum Sieg

Als schüchterner Milchzahn hat sie begonnen, nun ist sie zum steilen Zahn geworden - die Zahnfee. Ruth Moschner tippte auf Sängerin Mandy Capristo (32) unter der Maske. Riccardo Simonetti hatte bei seinem Lieblingskostüm eine andere Idee und vermutete darunter Sängerin Leslie Clio (36). Vergangene Woche fiel der Name bereits bei Rae Garvey (49), als er das Rateteam unterstützte. Zudem sang die Zahnfee das Lied «Take Me to Church», so wie die aktuelle Tour von Leslie Clio heisst. Damit lagen die beiden genau richtig. Die Zahnfee musste als erste zeigen, was unter ihrem Belag steckte und brachte Leslie Clio zum Vorschein. Im Voting glaubten die meisten Zuschauer, Patricia Kelly (53) würde unter dem Zahnfee-Kostüm stecken. «Ich habe jetzt Identitätsprobleme, wer bin ich, wenn nicht die Zahnfee», scherzte Leslie Clio, nachdem die Maske gefallen war.