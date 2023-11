«The Masked Singer»: Moschner bekommt Soler als neuen Rätselpartner

In weniger als einer Woche startet die neunte Staffel der ProSieben–Show «The Masked Singer». Welche Masken in der Herbststaffel dabei sind, hat der Sender bisher nicht verraten. Und natürlich sind auch die Promis, die sich in den kreativen Kostümen verstecken, wieder streng geheim. Das erste Geheimnis wurde jetzt aber bereits gelüftet: Ruth Moschner (47) bekommt in den neuen Folgen den Sänger Alvaro Soler (32) fest für das Rateteam an ihre Seite.