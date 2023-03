ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler kündigte in einer Mitteilung vom Donnerstag (30. März) zudem eine Neuerung für die Show an: «The Masked Singer» werde "so nah wie nie. Denn in Staffel acht wechseln wir

erstmalig die Perspektive und überraschen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit völlig neuen Blickwinkeln aus den Masken." Dazu werde man erstmals Kameras unter den Masken platzieren.