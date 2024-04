«The Masked Singer»: Nazan Eckes war Robodog

Der Floh war bei seiner ersten Performance am Samstag solo unterwegs – ohne Schnecki, auf der er bisher immer geritten war. Das Lied «That's What Friends Are For» widmete er seiner besseren, unteren Hälfte. Als zweiten Song führte der Floh Abba in einer Hard–Rock–Version auf. Die neuen Hinweise: die Kathedrale von Palma, eine Schultafel und ein Zollstock. Kavanian dachte an Esther Schweins (54), Geppert wagte gar, auf Katja Riemann (60) zu hoffen. Und Rojinski blieb wegen einer wilden Theorie, die mit einem Auftritt als Möhre auf Mallorca zu tun hat, bei ihrer Vermutung von letzter Woche, Mirja Boes (52).