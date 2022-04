«Ich wurde in den vergangenen Jahren ja schon mehrmals unter einer der Masken vermutet, so auch wieder in der aktuellen Staffel. Sorry, aber auch in diesem Jahr stecke ich in keinem der grossartigen Kostüme», erklärt Santos in einer Pressemitteilung des Senders. «Umso mehr freue ich mich aber darauf, in dieser einzigartigen und verrückten Show mitzurätseln.»