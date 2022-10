«The Masked Singer»: Yvonne Catterfeld mit Ross Antony im Rateteam

Yvonne Catterfeld (42) und Ross Antony (48) werden am Samstag, 15. Oktober (live um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) das Rateteam bei «The Masked Singer» verstärken. Die Rate-Gäste gesellen sich zu Ruth Moschner (46), die in der siebten Staffel in allen Live-Shows die Stellung hält und wechselnde Kollegen an ihrer Seite begrüsst. Zuletzt unterstützten sie Eko Fresh (39) und Carolin Kebekus (42). In der dritten Ausgabe wartet zudem eine Taufe auf eine der Masken.