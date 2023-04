«Wer könnte das Rateteam besser ergänzen als jemand, der selbst schon unter einer Maske steckte?», heisst es in dem Post. Engels hatte im Herbst 2020 an der dritten Staffel der ProSieben-Sendung teilgenommen, und diese am Ende auch gewonnen. Nun ist es an ihr herauszufinden, welche Prominenten unter den Kostümen stecken.