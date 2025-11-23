«The Masked Singer»: Schauspielstar steckt unter Quietsch

Drei Teilnehmerinnen sind ausgeschieden

Mit ihrem Aus in der TV–Show folgt Schauspielerin Natalia Wörner, die unter anderem bekannt ist für die ZDF–Krimireihe «Unter anderen Umständen» oder die ARD–Reihe «Die Diplomatin», auf Barbara Becker (59) als Smiley und Brigitte Nielsen (62) alias Kiss. Die beiden Teilnehmerinnen waren zuvor in der aktuellen «The Masked Singer»–Staffel ausgeschieden. Weiter im Rennen sind noch die Masken Dude, Eggi, Harry Otter, King, Muuhnika und Rave–ioli.