«The Masked Singer»: So kam das Finale beim Publikum an

Welche Quoten holte das Finale von «The Masked Singer»?

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen dominierte die Sendung mit 20,7 Prozent Marktanteil (1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer). Im Vergleich dazu: Zum Auftakt der Staffel erreichte man in der Zielgruppe eine Quote von 21,3 Prozent. Insgesamt waren dabei 2,46 Millionen Maskenfans an den Bildschirmen. Die gezeigten sechs Episoden holten laut «DWDL» im Schnitt 18,8 Prozent.