«The Masked Singer»: «Tatort»-Star Jan Josef Liefers war das Känguru

Einer der wohl grössten TV-Stars Deutschlands hat es nicht über die erste Runde der achten Staffel «The Masked Singer» geschafft: Jan Josef Liefers (58) wurde am Samstagabend bei der ProSieben-Show zunächst rausgewählt und anschliessend enttarnt. Der «Tatort»-Star versteckte sich unter dem Känguru-Kostüm. Es sei das Verrückteste, was er jemals gemacht hätte, sagte Liefers nach der Enthüllung in die Kameras. Insgesamt habe er unter dem Kostüm sechs Kilogramm abgenommen.