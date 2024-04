«The Masked Singer»: «Tatort»-Star Wotan Wilke Möhring rätselt mit

Am kommenden Samstag, den 20. April, nimmt der «Tatort»–Star Wotan Wilke Möhring (56) ab 20:15 Uhr neben Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53) im Rateteam von «The Masked Singer» Platz. Das gab der Sender ProSieben am Donnerstagmittag bekannt. In den ersten beiden Ausgaben waren der Sänger Max Giesinger (35) und die Moderatorin Linda Zervakis (48) als Gäste zugegen und rätselten mit, welcher Promi sich jeweils unter den aufwendigen Masken und Verkleidungen versteckt. Auf Instagram postete der Sender ein Bild des Neuzugangs und schrieb dazu: «Mit Wotan Wilke Möhring hat das Rateteam einen echten Kommissar an seiner Seite!»