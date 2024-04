«The Masked Singer»: Uschi Glas war der Babylöwe!

Ist das Krokodil Donald Trump?

Ein schwarzer Hut und die Zahlen «14/6» gab das Krokodil diesmal als Hinweis auf seine Identität. Bei dem Datum fiel Kavanian sofort Donald Trump (77) ein, der tatsächlich am 14. Juni Geburtstag hat. Nach der Performance von «The World Is Not Enough» von Garbage fühlte sich Rojinski eher an Ben Becker (59) erinnert. Kavanian tippte auf YouTuber Gronkh (47), Zervakis glaubte an Ralf Moeller (65).