«The Morning Show» geht weiter: Das erwartet die Fans in Staffel vier

Zeitsprung nach Staffel drei

Zwischen den Staffeln drei und vier der Serie gibt es einen Zeitsprung. Die Fusion von UBA mit einem anderen Sender ist bereits abgeschlossen, wie im Trailer zu den neuen Folgen zu sehen ist. Der Verkauf des Senders an den Milliardär Paul Marks (Jon Hamm) konnte in der vorangegangenen Staffel abgewendet werden. Der Zusammenschluss der Unternehmen bringt nun wohl aber neue Probleme mit sich.