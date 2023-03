Kult-Regisseur Quentin Tarantino (60) hat erstmals selbst Details zu seinem neuesten Werk enthüllt. Der Filmemacher hinter legendären Kino-Hits wie «Once Upon a Time... in Hollywood» (2019) oder «Django Unchained» (2012) erklärte am gestrigen Abend in Paris: «Ich habe das Drehbuch zu dem, was mein letzter Film sein wird, beendet». Das berichtet «France 24». Tarantino fügte hinzu: «Ich denke, wir werden wahrscheinlich im Herbst mit den Dreharbeiten beginnen».