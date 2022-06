«The Munsters»: Erster Trailer zum Rob-Zombie-Remake

Im Teaser sind Jeff Daniel Phillips (53) als Herman Munster, Sheri Moon Zombie (51) als Lily Munster und Daniel Roebuck (59) als Grandpa zu sehen. Klassisch wie das Original ist der kleine Vorgeschmack in Schwarz-Weiss gehalten - doch am Schluss des Trailers kommt die überraschende Ankündigung: Der Film wird in Farbe ausgestrahlt werden!