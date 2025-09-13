«The Night Agent»: Fanliebling Luciane Buchanan fehlt in Staffel drei

Trotz des Abschieds liess Ryan die Tür für eine mögliche Rückkehr offen: «Ich vergöttere Luciane als Person und als Darstellerin und glaube nicht, dass wir damit fertig sind, die Geschichte von Peter und Rose zu erzählen.» Auch Buchanan bestätigte, dass eine zukünftige Rückkehr möglich sei: «Wenn es eine Gelegenheit gibt, die zur Story passt, werden sie das sicher erkunden.»