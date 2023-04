«The Night Agent»-Star Gabriel Basso war vom grossen Erfolg «geschockt»

In der Serie haben Sie eine grossartige Chemie mit Luciane Buchanan, die Rose spielt. Was war das Beste an der Arbeit mit ihr?

Basso: Das Beste war, dass wir auf derselben Seite standen, auch was die Beziehung angeht. Wir wollten, dass sich die Beziehung in einem realistischen Tempo entwickelt. In vielen aktuellen Shows rettet der Mann die Frau und sie fallen sofort übereinander her und sind direkt ein Paar. Mir gefiel es, dass Peter und Rose auch einfach nur Freunde hätten sein können. Dass er sie auch einfach hätte retten können und sie nicht romantisch miteinander werden müssen. Das war nur eine weitere Facette ihrer Beziehung. Dass es aber in erster Linie eine Freundschaft war, war denke ich erfrischend für die Zuschauer. Nicht so: «Oh er hat dich gerettet. Jetzt küsst euch» (lacht). Die Romanze entsteht ja auch erst, als sie beide an ihrem Tiefpunkt angekommen sind. Als er zum Staatsfeind Nummer eins wird, realisiert Peter erst, dass Rose immer noch da ist. Sie hätte längst verschwinden können, aber sie bleibt bei ihm.