«The Night Manager»: Serie mit Tom Hiddleston geht in zweite Runde

«The Night Manager»: Hochdotierte Spionageserie mit Starbesetzung

«Loki»-Star Tom Hiddleston (42) soll wieder die Hauptfigur Jonathan Pine verkörpern. In der ersten Staffel arbeitete der britische Ex-Soldat als Nachtmanager in einem Hotel in der Schweiz. Der britische Geheimdienst schleust ihn in den engsten Kreis des Waffenhändlers Richard Roper.