«The Odyssey»: Das verrät der erste Teaser zu Nolans Fantasy-Epos

Tom Holland weint um seinen Vater

Alle gezeigten Protagonisten im Teaser fragen sich, was aus König Odysseus geworden ist, der gemeinsam mit seiner Crew nach der erfolgreichen Schlacht um Troja als verschollen gilt. Unter den Suchenden ist auch Hollands Figur, der, wie nun eindeutig bestätigt wurde, dessen Sohn Telemachus mimt. «Ich muss herausfinden, was mit meinem Vater geschehen ist. Wann hast du ihn zuletzt gesehen?», will er mit Tränen in den Augen von Bernthals Charakter wissen. Der erwidert: «Ich weiss nichts von Odysseus, nichts seit Troja.»