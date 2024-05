«The Office»: Reunion zwischen John Krasinski und Rainn Wilson

Rainn Wilsons Reunion mit dem «grossherzigen Bruder»

Wilson war am Donnerstag in der Morgensendung zu Gast, um für seinen Podcast «Soul Bloom» zu werben. Krasinski, Ehemann von Hollywood–Star Emily Blunt (41), besuchte die Show, um für sein kommendes Regieprojekt «IF» Reklame zu machen. Dabei handelt es sich um ein Familien–Fantasy–Abenteuer über imaginäre Freunde, die zum Leben erwachen. Krasinski und Wilson spielten von 2005 bis 2013 in allen neun Staffeln der NBC–Sitcom die Rollen von Jim Halpert bzw. Dwight Schrute. Via Instagram drückte Wilson im Anschluss seine Freude über die Reunion mit einem gemeinsamen Foto und rührenden Worten aus. Er schrieb: «Seht mal, wen ich hinter den Kulissen von @cbsmornings getroffen habe. [Krasinski] wirbt für [IF] und ihr müsst es nächste Woche sehen!!!! Es war toll, meinen unglaublich talentierten, grossherzigen Bruder aus einem anderen (Scranton) Leben zu sehen!»