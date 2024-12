«The Old Man» mit Jeff Bridges wird nach zwei Staffeln abgesetzt

Auftakterfolg trotz Corona–Pandemie

«The Old Man» wird nicht einfach Opfer schlechter Quoten. Vielmehr standen die Dreharbeiten zur Serie von Anfang an unter keinem guten Stern. 2019 standen Bridges und seine Kollegen John Lithgow (79), Amy Brenneman (60) und Alia Shawkat (35) erstmals gemeinsam vor der Kamera. Sieben Folgen waren geplant, als die Corona–Pandemie den Dreh jäh unterbrach. Im Oktober 2020 gab Jeff Bridges dann bekannt, unter Lymphdrüsenkrebs und einem riesigen Tumor im Magen zu leiden. «Ganze zwei Jahre mussten wir pausieren. Ich habe die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen und durch die Chemotherapie war mein Immunsystem so geschwächt, dass ich auch noch an Corona erkrankte», erinnerte sich Bridges im Interview mit spot on news zum Start der Serie.