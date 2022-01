«The Other Two»-Star Heléne Yorke ist schwanger

Schauspielerin Heléne Yorke (36) wird Mutter: Der Star der Serie «The Other Two» erwartet sein erstes Kind. Die freudige Nachricht verkündete die 36-Jährige in einem Instagram-Post. «Bring-dein-Baby-mit-zur-Arbeit-Tag», schrieb sie zu einem Spiegel-Selfie, das sie in cremefarbenem Sport-BH und kurzer Hose offenbar in einer Umkleidekabine zeigt. Der wachsende Babybauch ist dabei gut zu erkennen.